Loiret Ardon Ardon Randonnée vous invite à sa 15ème Trans’Sologne au mois de juin 2023! Ouvert à tous, à l’allure libre, en ligne sans classement et composée à 80% de chemins.

Trois parcours :

63km allant de Romorantin-Lanthenay à Ardon

43km allant de Neung-sur-Beuvron à Ardon

25km allant d’Yvoy-le-Marron à Ardon Randonneurs à vos chaussures pour des randonnées traversant notre belle Sologne. Ardon randonnée organise sa 15ème édition de Trans’Sologne aux Portes de Sologne avec 3 parcours. christian.despierres@neuf.fr http://ardonrando.free.fr/ Ardon randonnée

