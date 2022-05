15ÈME TRAIL DU CAROUX Mons, 17 juillet 2022, Mons.

15ÈME TRAIL DU CAROUX Mons

2022-07-17 06:00:00 06:00:00 – 2022-07-17 13:00:00 13:00:00

Mons Hérault Mons

Trois courses sont au programme :

30 km 2 200 m D+ – Départ 7h30

18 km 1 350 m D+ – Départ 8h30

10 km 560 m D+ – Départ 9h30

Les dossards sont à retirer sur place le jour de la course 1h avant chaque départ, ou la veille le samedi 2 juillet entre 16h et 19h au Magasin Sport et Nature à Lamalou les Bains.

Le règlement et les inscriptions sont à retrouver sur le site : www.trailducaroux.com

Le quinzième Trail du Caroux, organisé par le club Caroux X Trail, se déroulera le dimanche 17 juillet, avec le concours de la Ville de Mons la Trivalle, de la Communauté de Communes du Minervois au Caroux, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport.

Trois courses sont au programme :

30 km 2 200 m D+ – Départ 7h30

18 km 1 350 m D+ – Départ 8h30

10 km 560 m D+ – Départ 9h30

Les dossards sont à retirer sur place le jour de la course 1h avant chaque départ, ou la veille le samedi 2 juillet entre 16h et 19h au Magasin Sport et Nature à Lamalou les Bains.

Le règlement et les inscriptions sont à retrouver sur le site : www.trailducaroux.com

Mons

dernière mise à jour : 2022-05-09 par