15ème salon du livre régional Coulaures, 9 octobre 2022

2022-10-09 10:00:00 – 2022-10-09 18:00:00

Coulaures 24420 Le programme :

10h ouverture du salon

11h30 inauguration officielle du salon par Corinne DUCROCQ, Maire de Coulaures,

Vin d’honneur

+33 5 53 05 01 16

Foyer rural Coulaures

