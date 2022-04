15ème salon de la BD et des arts graphiques Salle Watremez, 14 mai 2022, Roubaix.

15ème salon de la BD et des arts graphiques

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Salle Watremez

Le salon de la BD et des arts graphiques de Roubaix, ce sont plus de 20 auteurs BD en dédicace mais pas QUE ! Pour cette 15ème édition, c’est aussi : – Des fanzines (La Gazette du Rock, Hoochie Coochie, Rita, Ribozine, Murmure, 3 cases en moins, Opale BD…) – Des ateliers de pratique artistique : un atelier manga sur réservation, un atelier gravure… – Des animations graphiques et 3D – Des restitutions d’ateliers (avec un collège, avec le centre social de Somain, avec le centre social de l’Hommelet) – Une bourse aux BD (30 mètres linéaires de bouquinistes) – Un battle graphique organisé par Pôle 3D le samedi à partir de 19h – Des expositions BD dans le cadre de la Nuit des Arts à Roubaix Venez avec votre tee-shirt et repartez avec un dessin original d’un auteur BD imprimé gratuitement en sérigraphie ! Cette année, nous lançons des écocups avec le dessin de l’affiche du salon : commencez votre collection ! Retrouvez aussi en vente la sérigraphie du dessin d’Augustin Lebon pour l’affiche, ainsi que les sérigraphies des éditions précédentes encore disponibles ! Pour piquer votre curiosité, voici une première liste des auteurs BD : – Augustin Lebon – Xan – Cromwell – Catmalou – Mezzo – Rod – Laurent Zimny – Nina Jacqmin – Jampur Fraize – Liroy – Noelia – Lucas Scholtes – Chadia Chaïbi Loueslati – Pauline Torregrossa – Aurélie Crop – Florian Galasse – Arnaud Michel – … Aussi, promenez-vous dans la ville de Roubaix pour découvrir les 10 expositions BD dans le cadre de la Nuit des Arts : – Augustin Lebon (illustrations, planches BD…) Salle Watremez, 9 rue de l’Hospice Samedi 14 de 11h à 23h Dimanche 15 de 10h à 17h – _Histoires de cases_ dans le cadre des Belles feuilles & Petits papiers La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent, 23 rue de l’Espérance Vendredi 13 de 11h à 20h Samedi 14 de 13h à 23h : gratuit Dimanche 15 de 13h à 18h – Evan Matuszynski, _Sur la route de l’illu… 1_ (dessin, peinture) Chez Charlotte, 74 rue de l’Alouette Vendredi 13 de 10h à 17h30 Samedi 14 de 11h à minuit Dimanche 15 de 11h à 18h – Alex Baladi, Martes Bathori, Alex Chauvel, Boris Delevègue, Gautier Ducatez, Adrien Houillère, Joko, Danny Maltais et bien d’autres, _The Hoochie Coochie à La Danseuse_ (bandes dessinées, dessins, estampes) La Danseuse, 102 rue des Arts Vendredi 13 de 18h à 21h Samedi 14 de 15h à 23h Dimanche de 15h à 18h30 – Liroy, _Esope le loup_ (dessins, planches) Espace Grand’Rue – Le Furet du Nord – La Vitrine BD, 21 Grande Rue – Ancestral Z, Bouzard, Augustin Lebon, Laurent Libessart, Walter Minus, Dan Qualizza (sérigraphie) Flam’s Roubaix, 37 boulevard du Général Leclerc Vendredi 13 de 10h à 23h Samedi 14 de 10h à 23h Dimanche 15 de 10h à 23h – Morgane Becu, Padre Moisa, _Sur la route l’illu… 2_ (dessin, peinture) Un Hibou dans la Tasse, 7 rue du Chemin de Fer Samedi 14 de 10h à 23h Dimanche 15 de 10h à 18h – Mathis Hernoe, Amel Zohir, _Sur la route de l’illu… 3_ (dessin, peinture) Labossa atelier, 117 bis avenue Jean Lebas Vendredi 13 de 15h à 18h Samedi 14 de 15h à 23h – Bastien Quignon (dessins, planches de BD) Librairie Combo, 44 avenue Jean Lebas Vendredi 13 de 10h à 23h Samedi 14 de 10h à 23h – Mohamed Aouamri, _Fantasmagorie_ (aquarelles, illustrations, planches BD, recherches) La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE), 69 rue des Arts Vendredi 13 de 16h à 18h Samedi 14 de 15h à 23h Dimanche 15 de 15h à 18h Nous vous souhaitons de belles découvertes !

Entrée gratuite et sans réservation

Ce salon est un moment annuel réunissant des auteurs BD, des fanzines, des libraires et des bouquinistes. Venez les rencontrer ! Il y aura aussi des ateliers, une exposition BD, un battle graphique…

Salle Watremez 9 rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00