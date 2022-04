15ème salon de la BD et des arts graphiques de Roubaix Salle Henri Watremez Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

15ème salon de la BD et des arts graphiques de Roubaix Salle Henri Watremez, 14 mai 2022, Roubaix. 15ème salon de la BD et des arts graphiques de Roubaix

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Salle Henri Watremez

Le salon de la BD et des arts graphiques de Roubaix, ce sont plus de 20 auteurs BD en dédicace mais pas QUE ! Pour cette 15ème édition, c’est aussi : – Des fanzines (La Gazette du Rock, Hoochie Coochie, Rita, Ribozine, Murmure, 3 cases en moins, Opale BD…) – Des ateliers de pratique artistique : un atelier manga sur réservation, un atelier gravure… – Des restitutions d’ateliers (avec un collège, avec le centre social de Somain, avec le centre social de l’Hommelet) – 2 libraires – Une bourse aux BD (30 mètres linéaires de bouquinistes) – Un battle graphique organisé par Pôle 3D le samedi à partir de 19h – 10 expositions BD dans le cadre de la Nuit des Arts à Roubaix Venez avec votre tee-shirt (blanc ou de couleur claire), déposez-le puis récupérez-le avec un dessin original d’un auteur BD imprimé gratuitement en sérigraphie ! Cette année, nous lançons des écocups avec le dessin de l’affiche du salon : commencez votre collection ! Retrouvez aussi en vente la sérigraphie du dessin d’Augustin Lebon pour l’affiche, ainsi que les sérigraphies des éditions précédentes encore disponibles ! Pour piquer votre curiosité, voici une première liste des auteurs BD : – Arnaud Michel – Augustin Lebon – Aurélie Crop – Camille Méhu – Catmalou – Chadia Chaïbi Loueslati – Cromwell – Florian Galasse – Gaspard Njock – Jampur Fraize – Laurent ZImny – Liroy – Lucas Scholtes – Maryline Baudoin – Mezzo – Nina Jacqmin – Noelia – Pauline Torregrossa – Rod – Xan – …

Entrée gratuite et sans réservation

Ce salon est un moment annuel réunissant des auteurs BD, des fanzines, des libraires et des bouquinistes. Venez les rencontrer ! Il y aura aussi des ateliers, une exposition BD, un battle graphique… Salle Henri Watremez 13 Rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Salle Henri Watremez Adresse 13 Rue de l'Hospice, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Salle Henri Watremez Roubaix Departement Nord

Salle Henri Watremez Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

15ème salon de la BD et des arts graphiques de Roubaix Salle Henri Watremez 2022-05-14 was last modified: by 15ème salon de la BD et des arts graphiques de Roubaix Salle Henri Watremez Salle Henri Watremez 14 mai 2022 roubaix Salle Henri Watremez Roubaix

Roubaix Nord