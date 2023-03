15ÈME SALON D’ART DE MARON Salle Michel THIRION, 11 mars 2023, Maron Maron.

2023-03-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-12 18:00:00 18:00:00

La Municipalité de Maron et L’association Peinture et Patrimoine Lorrain vous accueilleront les 11 et 12 mars 2023 à la salle Michel THIRION aux Bosquets de MARON (54230) pour le «15ème Salon d’Art de Peinture et Sculpture ».

Le Salon d’Art ouvrira ses portes de 10h à 18h.

Venez découvrir les œuvres des exposants ainsi que de nos invités d’honneur, Isabelle HENRY, peintre et Catherine LUZI, sculptrice.

Un jeu pour les enfants est prévu afin de les initiés un peu à l’art et qu’ils s’amusent en découvrant le salon.

Le vernissage aura lieu le samedi 11 mars 2023 à 18h.

Bien entendu les règles sanitaires en vigueur seront respectées et précisées sur place.

Pour plus de renseignement, visitez notre site internet ou contactez nous sur peinture-messein@orange.fr

