15ème Saint-Izaire Blues Festival Saint-Izaire, 30 juillet 2022, Saint-Izaire.

15ème Saint-Izaire Blues Festival Saint-Izaire

2022-07-30 – 2022-07-30

Saint-Izaire Aveyron Saint-Izaire

Arnaud Fradin and His Roots Combo :

Guitariste nantais explosif et chanteur sensible au falsetto dévastateur, Arnaud Fradin bénéficie aujourd’hui d’une aura qui dépasse les frontières de l’Hexagone.En parallèle avec son travail au sein de Malted Milk,il revient à ses premières amours : le Mississippi blues au sein d’un Roots Combo.

Francesco Piu :

Un mélange explosif de blues,funky,rock et soul dans un ton acoustique. C’est la formule du son de Francesco Piu, chanteur et guitariste sardenéen1981.Il accompagne sa voix avec des instruments tels que guitare acoustique, dobro, weissenborn, banjo, lap steel et harmonica.

Le Saint-Izaire Blues Festival revient pour une édition haute en couleur. 14ème édition d’un festival qui parmi d’autres, s’attache à rester avant tout un événement convivial et champêtre.

