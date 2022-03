15ÈME RANDO LOISIRS PÉDESTRE & ÉQUESTRE Le Bourgneuf-la-Forêt, 3 avril 2022, Le Bourgneuf-la-Forêt.

15ÈME RANDO LOISIRS PÉDESTRE & ÉQUESTRE Le Bourgneuf-la-Forêt

2022-04-03 08:45:00 – 2022-04-03 12:30:00

Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne Le Bourgneuf-la-Forêt

EUR 14 • Pour la randonnée équestre :

– chaque randonneur équestre doit prévoir son cheval et le ramassage du crottin.

Le port d’une bombe est fortement recommandé.

– seront demandés : le N° SIRE, le carnet de vaccination à jour et l’assurance du cheval.

• Respect du code de la route et de l’environnement.

• Accompagnement prévu pour chaque randonnée.

• Les mineurs sont placés sous la responsabilité des parents.

• Respect de la charte de bonne conduite.

• Prévoir son ravitaillement personnel.

Randonnées ouvertes à tous, en autonomie totale et sans esprit de compétition !

A la découverte des chemins de Laval Agglo

info@laval-tourisme.com +33 2 43 49 46 46

• Pour la randonnée équestre :

– chaque randonneur équestre doit prévoir son cheval et le ramassage du crottin.

Le port d’une bombe est fortement recommandé.

– seront demandés : le N° SIRE, le carnet de vaccination à jour et l’assurance du cheval.

• Respect du code de la route et de l’environnement.

• Accompagnement prévu pour chaque randonnée.

• Les mineurs sont placés sous la responsabilité des parents.

• Respect de la charte de bonne conduite.

• Prévoir son ravitaillement personnel.

Randonnées ouvertes à tous, en autonomie totale et sans esprit de compétition !

Le Bourgneuf-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-03-01 par