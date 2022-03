15ème Rando Ferrarienne La Ferrière-en-Parthenay La Ferrière-en-Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Ferrière-en-Parthenay Deux-Sèvres La Ferrière-en-Parthenay L’APE de la Ferrière-en-Parthenay, organise la 15ème Rando Ferrarienne.

3 Circuits VTT de 20, 40 et 60 Kms environ

1 Circuits VTT enfants (départ 10h)

2 Circuits pédestres de 12 à 16Kms environ

1 Circuit poussette de 6 Kms environ Pour tous les participants:

– Café d’accueil

– Ravitaillements

Rue des Bigarreaux Complexe sportif La Ferrière-en-Parthenay

