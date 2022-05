15ème Rando des Miaulétous Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Halle des Sports Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à partir de 8h30 à la halle des sports. Payant ( de 2.5€ à 6€). Restauration sur place. Port du casque obligatoire. Rens./Résa. : 06 77 74 23 41 ou levttmiauletou@yahoo.com ou inscriptions sur le lien : https://levttmiauletou.s2.yapla.com/fr/event-26188/ Le VTT Miaulétou organise sa traditionnelle rando des Miaulétous. Cette randonnée, inscrite au calendrier UFOLEP, s’adresse aux randonneurs amoureux de la nature qu’ils soient vététistes ou marcheurs quel que soit leur niveau. 4 parcours de 11, 17, 30, 42 et 55 kms sont proposés en VTT et 2 parcours de 11 et 17 kms à pieds ou running et un circuit enfant de 12km. Tout au long des parcours, des ravitaillements seront à la disposition des randonneurs qui, à l’issue, pourront aussi laver leur vélo et se doucher. Rdv à partir de 8h30 à la halle des sports. Payant ( de 2.5€ à 6€). Restauration sur place. Port du casque obligatoire. Rens./Résa. : 06 77 74 23 41 ou levttmiauletou@yahoo.com ou inscriptions sur le lien : https://levttmiauletou.s2.yapla.com/fr/event-26188/ Halle des Sports Saint-Léonard-de-Noblat

