15EME GRANDE BRADERIE “OCTOBRE ROSE” Balaruc-les-Bains, 3 octobre 2021, Balaruc-les-Bains. 15EME GRANDE BRADERIE “OCTOBRE ROSE” 2021-10-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-03 19:00:00 19:00:00

Organisée par l'ACB, toute la journée dans les rues du centre ville de 9h à 19h. Les commerçants s'engagent contre le cancer du sein. Balaruc-les-Bains voit La vie en rose… mise en lumière des thermes, de la Maire, et de l'office du Tourisme. Commerçants et artisans déballent dans les rues piétonnes. Vente de parapluies roses, Rubans, Billets de tombola au profit de la recherche contre le cancer. Les 1-2 et 3 octobre. Salon du bien-être du corps et de l'esprit. Pass sanitaire obligatoire au Théâtre de Verdure.

