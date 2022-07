15ÈME FÊTE DE L’ÉCHALOTE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire Finale concours de boule de fort le samedi 9 juillet à 16h. Soirée dansante et restauration à partir de 19h.

Dimanche 10 juillet : vide-grenier de 7h à 18h dans les rues de Chemellier. A partir de 10h, animations dans les rues avec la fanfare des « Cadets du Baugeois », manège pour les enfants et maquilleuses. Restauration : fouées, crêpes, buvettes… Nouveau : Emincé de bavette avec une compote d’échalote.

