du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Plage du verdon

Cerfs-volistes internationaux, démonstration de boomerang et voile de traction. Activités jeune public, jardin au vent, lâchers de bonbons Manifestation et parking gratuit Plage du verdon Plage du Verdon 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00

