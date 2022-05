15ème festival de sculpture céramique: retour au Japon, 14 juillet 2022, .

15ème festival de sculpture céramique: retour au Japon

2022-07-14 – 2022-09-15

EUR Avec ces 2 années d’isolement forcé, le Japon et ses artistes nous ont manqué. Mais remède en vue avec cette exposition spectaculaire qui nous ramène d’un seul pas, au plus haut niveau du podium en réunissant 3 artistes majeurs de l’archipel et 2 autres, appartenant à la diaspora, qui ont su se construire une réputation mondiale.

Ce sont aussi des artistes aux oeuvres rares, de par l’extrême difficulté de leurs méthodes de fabrication, comme dans les cas de Yo Akiyama, Kino Satoshi, Sachiko Fujino et Yoshimi Futamura, ou par l’importance d’une demande qui dépasse toute possibilité de production, comme avec Masamichi Yoshikawa et Akiko Hirai. Ce sera donc un moment de découverte et d’appréciation particulièrement privilégié pour ceux qui chérissent l’exceptionnel.

Avec Yo Akiyama, Sachiko Fujino, Kino Satoshi, Akiko Hirai, Yoshimi Tutamura, Masamichi Yoshikawa.

