Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Parrainée par Erik Orsenna, cette nouvelle édition est une invitation au voyage, une invitation à rêver d’un monde meilleur. Telle est la thématique de cette année : une découverte à travers les continents, un tour du monde des deltas ! Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir une délégation Costaricienne et de mettre à l’honneur ce petit pays d’Amérique latine, qui abrite à lui seul 6% de la biodiversité mondiale ! Un exemple en matière de préservation de l’environnement. Le printemps revient et comme bon nombre d’oiseaux migrateurs, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône vient faire son escale annuelle. Du 17 au 21 mai prochain venez découvrir un territoire unique et une nature exceptionnelle. http://www.festival-camargue.fr/ Saintes-Maries-de-la-Mer

