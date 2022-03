15ème exposition de véhicules anciens du Rétro Club Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

2022-07-10

2022-07-10 – 2022-07-10

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles Après près de 3 ans sans exposition, le Rétro Club castelneuvien vous propose une journée exceptionnelle le dimanche 10 juillet. Vous y découvrirez une grande exposition de plus de 150 véhicules anciens ! Voitures, mais aussi cars, camions, motos, tracteurs, vélos, bus, etc. L’exposition s’accompagnera de bourses d’échanges d’accessoires automobiles et de pièces détachées, de voitures miniature, mais aussi d’une bourse d’échanges de documentation diverse et de plaques émaillées. jacques.guittat@yahoo.fr +33 3 85 26 22 78 Après près de 3 ans sans exposition, le Rétro Club castelneuvien vous propose une journée exceptionnelle le dimanche 10 juillet. Vous y découvrirez une grande exposition de plus de 150 véhicules anciens ! Voitures, mais aussi cars, camions, motos, tracteurs, vélos, bus, etc. L’exposition s’accompagnera de bourses d’échanges d’accessoires automobiles et de pièces détachées, de voitures miniature, mais aussi d’une bourse d’échanges de documentation diverse et de plaques émaillées. Chauffailles

