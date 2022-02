15ème ENGIE OPEN DE TOURAINE Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-02-27 10:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

C'est avec grand plaisir que l'association « Les Internationaux de Touraine de Tennis Féminin » vous annonce l'organisation du 15ème ENGIE OPEN DE TOURAINE sur les installations du Tennis Club Jocondien (37). Comme de coutume, nous espérons voir l'éclosion de jeunes talents qui demain seront les chefs de file du tennis mondial, et bien sûr donner une chance à nos meilleures promesses régionales et nationales.

+33 2 47 28 12 54 http://www.tcjocondien.com/

