Guissény Finistère Soirée concert le samedi avec le groupe « O’tridal », groupe pop-folk accompagné pour l’occasion du chanteur Lors Landat, ainsi que le groupe de rap montant « La Chance » ! Le lendemain, rendez-vous familial autour de jeux bretons, en présence de la compagnie de clowns en échasses et à roulettes Art Flex.

Soirée concert le samedi avec le groupe « O'tridal », groupe pop-folk accompagné pour l'occasion du chanteur Lors Landat, ainsi que le groupe de rap montant « La Chance » ! Le lendemain, rendez-vous familial autour de jeux bretons, en présence de la compagnie de clowns en échasses et à roulettes Art Flex.

Pour clôturer la journée, concert de Jean Luc Roudaut, avant de se régaler du « repas Pagan » concocté par les bénévoles ! Restauration rapide et buvette tout le week-end.

