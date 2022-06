15ème édition des Rencontres Musicales de Léotoing Léotoing Léotoing Catégories d’évènement: 43410

Léotoing

15ème édition des Rencontres Musicales de Léotoing Léotoing, 17 juillet 2022, Léotoing. 15ème édition des Rencontres Musicales de Léotoing Léotoing

2022-07-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-17 20:00:00 20:00:00

Léotoing 43410 EUR Benjamin Braude, alto

Amia Janicki, violon

Le Quatuor Tejo composé de :

André Gaio Pereira, violon

Tomás Soares, violon

Sofia Silva Sousa, alto

Beatriz Raimundo, violoncelle http://www.rencontresmusicalesdeleotoing.com/ Léotoing

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 43410, Léotoing Autres Lieu Léotoing Adresse Ville Léotoing lieuville Léotoing Departement 43410

Léotoing Léotoing 43410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leotoing/

15ème édition des Rencontres Musicales de Léotoing Léotoing 2022-07-17 was last modified: by 15ème édition des Rencontres Musicales de Léotoing Léotoing Léotoing 17 juillet 2022 43410 Léotoing

Léotoing 43410