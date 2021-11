Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire 15ème Edition de la Corrida Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Top départ pour la 15ème édition de la Corrida de Chambray-lès-Tours le mardi 28 Décembre 2021, une manifestation qui s’annonce encore une fois sportive et festive ! La Corrida Chambraisienne est un rendez-vous incontournable qui vient clore en beauté une année de courses pédestres.

Le parcours unique de 7,234km débutera au gymnase de la Fontaine Blanche, proposant 2 boucles, via le quartier de la Fontaine Blanche.

Inscription en ligne jusqu’au 24 décembre 23h55. +33 2 47 25 55 59 https://corridachambray2021.ikinoa.com/ 15ème Edition de la Corrida

