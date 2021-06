Ploudaniel Ploudaniel Finistère, Ploudaniel 15ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec Rachel La Prairie Ploudaniel Ploudaniel Catégories d’évènement: Finistère

Ploudaniel Finistère Ploudaniel « Extraits de forêts », « Vagues », « Iles » et oiseaux peuplent le travail de peinture de Rachel La Prairie. Un travail tout en nuances de bleu qui fait rentrer la nature sauvage dans l'architecture de la chapelle, sous la voûte bleue … Espaces de liberté, méditatifs, poétiques. Séries de petits formats sur bois, grandes toiles et sculptures en acier.

