15ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec Martine Galle Goulven, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Goulven.

Goulven Finistère Goulven

Ce sculpteur travaille en taille directe la pierre et le bois. Du monumental au plus petit, elle sculpte des visages et autres personnages, tous ont un point commun, les océans, la musique et la joie avec une forte présence de contemplation. La main et le livre en ronde-bosse sont des sujets que l’artiste travaille aussi avec singularité …

+33 6 37 83 12 71

