15ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec Catherine Berthou Guissény, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Guissény. 15ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec Catherine Berthou 2021-07-15 – 2021-08-15

« Entre ombres et lumières ». Depuis toujours la peinture, le dessin sont ses respirations. Les colères, les joies, la musique, la poésie libèrent en elle des lignes, des rythmes, des couleurs. Ces émotions envahissantes sont enfin canalisées sur la toile ou le papier avec l'huile, l'acrylique ou le pastel. Quand enfin toutes ces Émotions sont fixées, l'esprit est apaisé et peut de nouveau s'envoler.

Guissény