15ème convention économique de Talence Cinéma UGC Talence Talence, mardi 26 mars 2024.

15ème convention économique de Talence Le 26 mars prochain, à 19h, à l’Agora du Haut-Carré, se déroulera la quinzième convention économique de la Ville de Talence. Mardi 26 mars, 19h00 Cinéma UGC Talence GRATUIT SUR INSCRIPTION

Le 26 mars prochain, à 19h, à l’Agora du Haut-Carré, se déroulera la quinzième convention économique de la Ville de Talence. Un rendez-vous toujours très prisé des acteurs du secteur.

La convention économique est traditionnellement la grande soirée réunissant tous les acteurs économiques de Talence, entrepreneurs, commerçants, artisans et professions libérales. Elle permet une mise en réseau de tous avec tous et met surtout l’accent chaque année sur les actions de la Ville en matière économique et sur ses spécificités.

Cette année, l’événement mettra un accent particulier sur les nouveaux acteurs économiques de la ville et sur les lauréats des bourses “Marc Labourdette” et “Innovation Talence Universités” qui pitcheront 30 secondes chacun.

Des intervenants de renom partageront leur expertise sur le WEB3 afin de nous en exposer les contours et les opportunités, tandis que la ville présentera toute l’offre de service mise en place pour le développement des activités économiques. Opportunité unique de networking, cet événement vise à catalyser les collaborations fructueuses entre entrepreneurs, investisseurs, et décideurs locaux.

La soirée se clôturera comme de coutume dans la bonne humeur avec un concert et un apéro dînatoire.

Cinéma UGC Talence Allée du 7ème art, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

