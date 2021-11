Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains 64680, Ogeu-les-Bains 15ème Concours de Fromage d’Estive Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains Catégories d’évènement: 64680

Ogeu-les-Bains

15ème Concours de Fromage d’Estive Ogeu-les-Bains, 7 novembre 2021, Ogeu-les-Bains. 15ème Concours de Fromage d’Estive Ogeu-les-Bains

2021-11-07 – 2021-11-07

Ogeu-les-Bains 64680 Ogeu-les-Bains 13 13 EUR Concours de Fromage d’Estive avec au programme :

9h : Début du concours et du Marché

11h : Fabrication du fromage

12h15 : Remise des Prix

12h30 : Repas sur inscription (daube béarnaise)

14h : jeux pour enfants

15h : country

La manifestation est animée par le groupe “Clakson Five”.

18 : fin de la manifestation. Inscription au repas avant le 3 novembre, Chez Navarrine ou Chez Carrey.

Ogeu-les-Bains

Catégories d'évènement: 64680, Ogeu-les-Bains