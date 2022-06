15ème concert de Jazz à Reigny – Vermenton Vermenton Vermenton Catégories d’évènement: Vermenton

Yonne

15ème concert de Jazz à Reigny – Vermenton Vermenton, 31 juillet 2022, Vermenton. 15ème concert de Jazz à Reigny – Vermenton

Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

2022-07-31 – 2022-07-31 Vermenton

Yonne Vermenton 16 EUR Ne ratez pas l’occasion de venir écouter trois grands artistes de jazz, le trio SWINGIN’ THE BOOGIE sous les tilleuls de l’Abbaye de Reigny. Répertoire : Boogie Woogie, Blues, New-Orleans. Dimanche 31 Juillet à 17h. reservations@abbayedereigny.com https://abbayedereigny.com/festival/ Ne ratez pas l’occasion de venir écouter trois grands artistes de jazz, le trio SWINGIN’ THE BOOGIE sous les tilleuls de l’Abbaye de Reigny. Répertoire : Boogie Woogie, Blues, New-Orleans. Dimanche 31 Juillet à 17h. Vermenton

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Vermenton, Yonne Other Lieu Vermenton Adresse Abbaye de Reigny Vermenton Yonne Ville Vermenton lieuville Vermenton Departement Yonne

Vermenton Vermenton Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vermenton/

15ème concert de Jazz à Reigny – Vermenton Vermenton 2022-07-31 was last modified: by 15ème concert de Jazz à Reigny – Vermenton Vermenton Vermenton 31 juillet 2022 Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Vermenton Yonne