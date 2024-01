Mokhtar Tighilt 15ème art Marseille, 10 février 2024, Marseille.

Mokhtar Tighilt Samedi 10 février 2024, 20h30 15ème art 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

Mokhtar Tighilt est un musicien autodidacte, auteur, compositeur et interprète.

Inspiré par des artistes comme Brassens, Renaud, Djamel Allam et bien d’autres, Mokhtar TIGHILT nous livre sa perception du monde avec le sérieux et l’humour qu’il convient pour parler de la société des hommes.

15ème art 178 avenue de St Louis, 13015 Marseille Marseille 13015 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur