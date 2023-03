Prince Diabaté & Edouard Chaize Diabaté 15ème art Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Prince Diabaté & Edouard Chaize Diabaté 15ème art, 13 mai 2023, Marseille. Prince Diabaté & Edouard Chaize Diabaté Samedi 13 mai, 20h00 15ème art Duo acoustique / électrique (kora, guitare, ngoni, voix), qui mêle des sonorités traditionnelles avec des sons plus modernes.

Prince Diabaté, issu d’une grande famille de griots malinké de la Guinée, est un joueur de kora, chanteur, compositeur, et connu comme l’un des pionniers de la kora « alternative » grâce à un parcours musical riche et singulier : son univers musical est unique et original. 15ème art 178 avenue de St Louis, 13015 Marseille Marseille 13015 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://le15emeart.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu 15ème art Adresse 178 avenue de St Louis, 13015 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 15ème art Marseille

15ème art Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Prince Diabaté & Edouard Chaize Diabaté 15ème art 2023-05-13 was last modified: by Prince Diabaté & Edouard Chaize Diabaté 15ème art 15ème art 13 mai 2023 15ème art Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône