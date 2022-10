Riad Kasbadji 15ème art, 19 novembre 2022, Marseille.

Riad Kasbadji Samedi 19 novembre, 19h30 15ème art

15,99€

♫musique chaâbi♫

15ème art 178 avenue de St Louis, 13015 Marseille Marseille 15e Arrondissement Marseille 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

19h30: ouverture des portes.

Une petite restauration sera disponible sur place avant le lancement de la soirée (chorba, pain traditionnel, amekful=couscous aux légumes vapeur)

20h30: début du concert

Originaire d’Alger, et passionné par le « Chaâbi algérois », Riad décide de suivre des études musicales.

Il entre alors au Conservatoire Municipal d’Alger en 1975, à l’âge de 17 ans

Riad suit le cursus en classe de musique Chaâbi et obtiendra son diplôme en 1983.

Il est très discret, et rarement présent dans des salles de spectacles.

Riad se produira essentiellement lors de soirées privées, sur tout le territoire en Algérie, pendant près d’une quinzaine d’années.

Il a seulement fait deux apparitions à la télévision algérienne, durant ses années au conservatoire.

Pendant la décennie noire, il quitte le pays et s’installe à Marseille en 1999.

Depuis, il parcourt quelques scènes en France (Toulouse, Grenoble, Marseille…) mais aussi au Maroc. Riad Kasbadji interprètera quelques oeuvres issues du répertoire du châabi algérois, au chant et mandole, il sera accompagné par ses musiciens (percussions et banjo).

Avec sa voix sensible et très touchante, il fera résonner, au 15ème Art, ces musiques populaires d’Alger, qui ont été composées dès les années 20, à partir de textes anciens (datant des 16ème au 18ème siècles).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T19:30:00+01:00

2022-11-19T22:30:00+01:00