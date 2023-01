15e Salon International de l’Orchidée et plantes d’exception de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air, 10 février 2023, Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air.

15e Salon International de l’Orchidée et plantes d’exception de Bouc Bel Air

2023-02-10 14:00:00 – 2023-02-10 18:00:00

EUR 5 5 Venues du monde entier et principalement d’Italie, Espagne, Allemagne, Belgique et des quatre coins de France, les Orchidées et autres plantes d’exception s’épanouiront à la Salle des Terres Blanches, pour votre plus grand plaisir.



Mais, surtout pour le plaisir des yeux : imaginez-vous au beau milieu d’un jardin tropical, flânant entre orchidées, mimosa, plantes luxuriantes, vanille, plantes à bulbes, épiphytes et autres plantes d’exception ! C’est la nouvelle invitation au voyage que vous propose le salon Orchidées de Bouc Bel Air organisé par le Rotary-Aix-Trévaresse-Durance toujours au profit d’associations locales de lutte contre le cancer (Ressources et La Maison de Gardanne).

Diversité de couleurs, de formes et de tailles… il y en aura pour tous les gouts, grâce aux variétés venues d’Amérique latine ou d’Asie…

Raffinée, fragile encore complexe, l’Orchidée, joue la fidélité à son terreau de prédilection, le complexe des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air.

Sur plus de 1400 m2, ce sont près de 30 exposants qui vous proposeront leurs plus beaux plants et spécimens.



Les bénéfices de cette manifestation sont reversés à des associations de lutte contre le cancer.



Coté pratique, un grand parking est à disposition du public et des visiteurs gratuitement

Pour cette nouvelle édition, Orchidays jouera le charme et la séduction grâce aux nombreuses orchidées de tous horizons qui y seront exposées. Venez découvrir des espèces originales et fascinantes aux parfums enivrants.

