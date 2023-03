15E NUIT DE LA CHOUETTE ! Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’Évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Vosges Girmont-Val-d’Ajol Soirée de découverte des rapaces nocturnes, chouettes et hiboux et de la nature la nuit.

Conférence par Vincent ÉTIENNE en salle suivie d’une petite sortie d’écoute en forêt (en fonction de la météo). À prévoir : vêtements chauds Entrée libre – tout public

Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 29 39 47 21 +33 3 29 39 47 21 https://www.unefiguedanslepoirier.fr/evenements/ Girmont-Val-d’Ajol

