15e “La Junivilloise” Juniville Juniville Catégorie d’évènement: Juniville

15e “La Junivilloise” Juniville, 6 juin 2022, Juniville. 15e “La Junivilloise” Juniville

2022-06-06 – 2022-06-06

Juniville Ardennes Juniville Inscrite au Trophée Départemental et au Challenge Sud-Ardenne 20222 courses : La Junivilloise (10km)Lots aux 5 premiers M et FLot pour “record de l’épreuve” battuLa Découverte (3km)Lots aux premiers M et FDroit d’inscription : La découverte 5€La Junivilloise 11€+ 2€ le jour de la coursedont 1€ réservé à l’association Roseau pour l’aide aux enfants atteints de leucémie et de cancerRécompensesSouvenir à chaque participant + tirage au sort de beaux lotsCoupe aux vainqueurs individuels et par équipe https://piedsaretourne.wixsite.com/juniville/junivilloise Juniville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégorie d’évènement: Juniville Autres Lieu Juniville Adresse Ville Juniville lieuville Juniville

Juniville Juniville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juniville/

15e “La Junivilloise” Juniville 2022-06-06 was last modified: by 15e “La Junivilloise” Juniville Juniville 6 juin 2022

Juniville