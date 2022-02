15e Journée Internationale des maladies rares Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

À l’occasion de la journée internationale des maladies rares, les équipes de la plateforme d’expertise maladies rares AP-HP. Université Paris-Saclay et les filières de santé OSCAR et RespiFIL organisent un temps d’échange et de sensibilisation aux maladies rares. Nous vous attendons nombreux autour d’un café ! Le lundi 28 février 2022 de 10h à 12h30 dans le Hall de la Faculté de médecine Paris-Saclay. Temps d’échange et de sensibilisation aux maladies rares Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne

