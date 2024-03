15e Festival « Nouvelles Scènes » Concert au Moulin du Roc à Niort Le Moulin du Roc, Scène nationale Niort, samedi 23 mars 2024.

Retrouvez toute la soirée plusieurs artistes sur la scène du Moulin du Roc à Niort.

Ago Gazo: Genre hybride sur laquelle les notions de transe et de libération font flotter leurs drapeaux. Percussions, instruments et chants traditionnels togolais, bécanes analogiques et synthés modulaires ont ici un destin commun.

Astéréotypie: Groupe de post-punk énergique tirant parfois sur le garage-rock ou le noisy.

Biensüre: Musique hybride faite de groove et de rythmes sulfureux, de mélodies anatoliennes qui transpercent des vagues de synthé disco.

1000 Guapo: Ces clips racontent la renaissance de Guapo et sa descente jusqu’au Satani Clap Club où il célèbre son arrivée dans ce monde avec grandiloquence.

Seb Chevrier: Pour les 15 ans du festival, c’est Sébastien Chevrier, fondateur historique et premier directeur artistique du festival qui assurera les inter plateaux derrière les platines. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 03:00:00

Le Moulin du Roc, Scène nationale 9 Boulevard Main

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

