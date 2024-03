15e Festival « Nouvelles Scènes » Angie & Lazuli, Ici Modesta, Zinée à Niort Le Camji Niort, jeudi 21 mars 2024.

Angie & Lazuli C’est le seul projet commun entre deux rappeuses en France. Angie et Lazuli ont toutes deux des univers bien distincts dans leur pratique artistique. Fille du rap et du R&B, Angie oscille toujours entre égotrip sulfureux et mélancolie amoureuse. Lazuli, elle, a toujours voulu faire danser son public, et propose une esthétique inédite, idéale pour le club, entre baile funk, reggaeton et trap.

Ici Modesta: Pour son projet « Des trucs dans le ciel », Ici Modesta a choisi de collaborer avec les arrangeur.ses/beatmakeur.ses Maxime Jerry Fraisse et Elena Tissier (Kelyboy), dans une volonté d’hybrider une esthétique électronique/ ambient, à des sonorités urban pop et rap.

Zinée: Sa voix si particulière et immédiatement reconnaissable, qu’elle se fasse douce ou se pose durement, qu’elle chante ou qu’elle rappe. Découvrez Zinée à travers son rap. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21

Le Camji 3 Rue de l’Ancien Musée

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

