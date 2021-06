15e festival de musique de chambre au Prieuré de Marast Marast, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Marast.

15e festival de musique de chambre au Prieuré de Marast 2021-07-02 – 2021-07-02

Marast 70110 Marast Haute-Saône

EUR 10 25 15ème Festival Tetraktys en Bourgogne Franche-Comté

DU 19 JUIN AU 4 JUILLET 2021

L’Ensemble vous invite à le suivre entre le Doubs et la Haute-Saône pour une quinzième édition musicale, éclectique, familiale et ludique !

Avec 6 concerts et 2 invités prestigieux :

Le violoniste @Nicolas Dautricourt et @Florence Alayrac, Mezzo-soprano et comédienne.

Programme:

SAMEDI 19 JUIN, ÉGLISE DE CENDREY – 20H – Tarif : LIBRE PARTICIPATION.

OUVERTURE – « BACH & FRIENDS »

Ensemble Vesontio Bach / Telemann / Fasch.

Principalement articulé autour de deux compositeurs allemands de l’époque baroque, ce programme met en regard les plus célèbres airs des cantates et passions de Bach avec les fantaisies et trios de son ami Telemann.

Il est aussi l’occasion d’entendre la virtuose sonate que leur contemporain Fasch dédia au basson.

Kaori Hirose, soprano – Michaël Parisot, clavecin – Fabrice Ferez, hautbois – Damien Rose, basson.

VENDREDI 25 JUIN, ÉGLISE DE AUTECHAUX – 20H – Tarif : LIBRE PARTICIPATION.

« Trios d’Europe Centrale »

Dohnanyi / Kodaly / Dvorak /Borodine.

Un concert en trio à cordes, avec comme pièce maîtresse la sérénade en 5 mouvements d’Ernst von Dohnanyi, véritable chef-d’œuvre inspiré de mélodies populaires.

Anna Simerey, violon – Dominique Miton, alto – Georges Denoix, violoncelle.

VENDREDI 02 JUILLET, PRIEURÉ DE MARAST- 20H – Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit moins de 12 ans.

CARTE BLANCHE – RÉCITAL VIOLON NICOLAS DAUTRICOURT

Saint-Saëns / Bartok / Beethoven / Suk

Pour cette soirée partagée avec nos publics et sponsors, nous avons laissé le soin à notre soliste de composer son programme.

Il partagera donc la scène avec notre pianiste Sylvia Kohler autour de pièces des XIXe et XXe siècles : Virtuosité garantie !

Nicolas Dautricourt, violon – Sylvia Kohler, piano

SAMEDI 3 JUILLET, PRIEURÉ DE MARAST- 17H – Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit moins de 12 ans.

CONCERT EN FAMILLE – CONTES MUSICAUX

Pierre et le loup / Les musiciens de Brême.

Pour ce traditionnel rendez-vous du samedi en deux parties, Tétraktys vous propose une après-midi en histoires à dévorer en famille.

Au menu, l’indémodable Pierre et le loup de Prokofiev, ainsi que l’adaptation du célèbre conte des frères Grimm pour trio d’anches, autour de musiques allant de Rameau à D’Indy.

Alice Vincent, flûte – Fabrice Ferez, hautbois – Christophe Loup, cor – Frank Brodu, clarinette – Damien Rose, basson – Baptiste Masson, récitant.

SAMEDI 3 JUILLET, PRIEURÉ DE MARAST- 20H – Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit moins de 12 ans.

TETRAKTYS – INVITE NICOLAS DAUTRICOURT

Pépin / Tchaïkovsky

Pour ce concert du soir, deux compositeurs, deux ambiances. En préambule, deux pièces de Camille Pépin, compositrice en résidence au Festival International de musique de Besançon, Kono-Hana pour violoncelle solo et Feuille d’eau de Silvacane pour quatuor à cordes.

S’en suivra le célèbre concerto pour violon de Tchaïkovsky, accompagné par les cordes de Tétraktys.

Nicolas Dautricourt, violon, Isabelle Debever & Anna Simerey, violons – Dominique Miton, alto – Georges Denoix, violoncelle.

DIMANCHE 04 JUILLET, PRIEURÉ DE MARAST- 17H – Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit moins de 12 ans.

CLÔTURE – LA COMMUNE DE PARIS

Florence Alayrac : Mezzo soprano.

De la musique légère pour clôturer cette édition !

Tétraktys invite Florence Alayrac, spécialiste parisienne de la musique d’Offenbach.

Outre les célébrissimes extraits des cabarets parisiens, notre chanteuse interprétera avec brio et beaucoup d’humour des chansons qui battaient le pavé du XIXe siècle parisien.

En complément du programme de cette soirée, de la musique de salon du compositeur franc-comtois Napoléon Coste, dont le concertino pour hautbois a été orchestré par Fabrice Ferez.

Florence Alayrac, Mezzo soprano et comédienne, Fabrice Ferez, hautbois – Philippe Roux, guitare – Isabelle Debever & Anna Simerey, violons – Dominique Miton, alto – Georges Denoix, violoncelle – Baptiste Masson, contrebasse.

✔ INFOS SANITAIRES : JAUGES LIMITÉES, MASQUE OBLIGATOIRE, GESTES BARRIÈRES APPLIQUÉS.

TARIFS :

Les pré-réservations en tarifs préférentiels (jusqu’au 20/06) sont déjà ouvertes et en ligne !

19 ET 25 JUIN : LIBRE PARTICIPATION,

PASS LE 3 JUILLET, 25 € / 15 € (réduit et adhérents), pour les 2 concerts avec une boisson sans alcool,

AUTRES PROPOSITIONS 15 € / 10 € (réduit et adhérents) / gratuit moins de 12 ans.

RÉSERVATIONS FORTEMENT CONSEILLÉES :

TEL OU SMS : 06 09 72 74 03 OU 03 81 41 09 06

INTERNET: https://yurplan.com/event/15e-Festival-de-Musique-de-Chambre-TETRAKTYS/69048?fbclid=IwAR0uwxDvXU_9UgjI5DY6kYwhUC0XOfgzYPBRklNhTwYjPIAm3BW1R6vxUeU#/

Site : www.ensembletetraktys.com

http://fr-fr.facebook.com/ensemble.tetraktys

claire.miton@aliceadsl.fr +33 6 09 72 74 03

