15e édition d’Impatience, le festival du théâtre émergent en Île-de-France Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France, 8 décembre 2023, Tremblay-en-France.

Du vendredi 08 décembre 2023 au lundi 18 décembre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Tarifs à venir

Encourageant les démarches scéniques innovantes, stimulant les expérimentations et éveillant la curiosité, Impatience met en lumière les ambitions artistiques, scénographiques et textuelles des metteurs, metteuses en scène et collectifs émergents.

Rendez-vous incontournable de la jeune création, Impatience donne à voir celles et ceux qui inventent le théâtre à venir. Après Thomas Jolly, Julie Deliquet, Élise Chatauret, le Raoul Collectif, Chloé Dabert, Tamara Al Saadi, Lisa Guez, Yuval Rozman ou encore la Winter Family : qui va succèder à ces metteuses et metteurs en scène devenus incontournables dans le paysage théâtral d’aujourd’hui ?

Pour cette 15e édition, 9 spectacles sont présentés dans 5 lieux en Ile-de-France, avec des sujets aussi variés qu’actuels. Et à l’instar d’un jury professionnel, d’un jury lycéen et d’un jury SACD, le public est invité à rejoindre le rythme passionné du festival pour décerner un Prix du public !

Sélection impatience 2023

Les Sept colis sans destination de Nestor Crévelong

Nom de la compagnie : Théâtre de la Suspension

Mise en scène et écriture : Bertrand de Roffignac

La Taïga court / Bleu Béton

Nom de la compagnie : Azür

Mise en scène : Timothée Israël

Écriture : Sonia Chiambretto

FORTUNE – Récits de littoral #2

Nom de la compagnie : ATLATL

Mise en scène et écriture : Jennifer Cabassu et Théo Bluteau

En une nuit – Notes pour un spectacle

Nom du collectif, mise en scène et écriture : Collectif Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer (d’après Pier Paolo Pasolini)

Grand crié

Nom de la compagnie : Ensemble Facture

Mise en scène et écriture : Nicolas Barry

La Fracture

Nom de la compagnie : Little Big Horn

Mise en scène et écriture : Yasmine Yahiatene, Sarah-Lise Maufroy Salomon, Zoé Janssens, Olivia Smets, Samy Barras, Jérémy David, Charlotte Ducousso

Sirènes

Nom de la compagnie : 52 Hertz

Mise en scène et écriture : Hélène Bertrand, Margaux Desailly et Blanche Ripoche

Entre ses mains

Nom de la compagnie : Cie le Grand Nulle Part

Mise en scène : Julie Guichard

Écriture : Julie Rosselo-Rochet

ABRI ou les casanier·e·s de l’apocalypse

Nom de la compagnie : Le Comité des Fêtes

Mise en scène : Silvio Palomo

Écriture : Comité des fêtes

Informations

annonce des dates exactes : juillet 2023

ouverture de la billetterie : septembre 2023

Théâtre Louis Aragon 24 Bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

Contact : https://www.festivalimpatience.fr/ +33153355000 billetterie@104.fr

Arthur Amard, Rémi Fortin, Simon Gauchet et Blanche Ripoche – Le Beau Monde Impatience 2023 – Festival du théâtre émergent