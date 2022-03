15e édition d’Aquathlon Piscine Marx Dormoy, 2 avril 2022, Lille.

15e édition d’Aquathlon

Piscine Marx Dormoy, le samedi 2 avril à 10:00

Lille Triathlon vous invite à la **15ème édition d’Aquathlon le samedi 2 avril.** La partie natation aura lieu à la piscine Marx Dormoy et la partie course à pied le long de la Deûle. Plusieurs courses sont au programme : **- M** : 2000m / 10 km – **départ à 10h** – **Jeunes 2013-2016** : 50m / 500m – **départ à 14h** – **Jeunes 2011-2012** : 200m / 1,5 km – **départ à 14h30** – **XS (jeunes à partir de 2010 + adultes)** : 500m / 2,5 km – **départ à 15h15** – **S** : 1000m / 5 km – **départ à 16h.** Les courses jeunes jusqu’au XS sont supports des championnats régionaux et sélectives pour les championnats de France A partir de 11h. une friterie sera présente pour permettre à tous de se restaurer. Les courses sont ouvertes aux licenciés et non licenciés. Pour vous inscrire vous avez jusqu’au 31 mars, cliquez [**ici**](https://inscriptions-teve.fr/aquathlon-de-lille-2022/select_competition) [Facebook](https://www.facebook.com/Aquathlon-de-Lille-290629967756540)

Sur inscription, ouvert aux licenciés et non licenciés

Organisé par Lille Triathlon

Piscine Marx Dormoy 36 avenue Marx Dormoy 59000 LILLE Lille Bois-Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:00:00