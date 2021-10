Bordeaux Université de Bordeaux Victoire Bordeaux, Gironde 15e Conférence de l’Académie Européenne de Psychologie de la Santé au Travail – 500 participants Université de Bordeaux Victoire Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

15e Conférence de l’Académie Européenne de Psychologie de la Santé au Travail – 500 participants Université de Bordeaux Victoire, 6 juillet 2022, Bordeaux. 15e Conférence de l’Académie Européenne de Psychologie de la Santé au Travail – 500 participants

du mercredi 6 juillet 2022 au vendredi 8 juillet 2022 à Université de Bordeaux Victoire European Academy of Occupational Health Psychology Université de Bordeaux Victoire 3ter Place de la Victoire 33000 Bordeaux Bordeaux Victoire Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T08:00:00 2022-07-06T17:00:00;2022-07-07T08:00:00 2022-07-07T17:00:00;2022-07-08T08:00:00 2022-07-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Université de Bordeaux Victoire Adresse 3ter Place de la Victoire 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Université de Bordeaux Victoire Bordeaux