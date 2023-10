EN FAMILLE : Jeu de pistes (sur réservation) 15bis Route de Soulac Le Verdon-sur-Mer, 27 octobre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Un jeu des pistes au travers le marais du Conseiller permet aux familles de se promener et de découvrir les secrets du marais. Différentes épreuves vous attendent afin de découvrir les indices vous permettant ensuite de d’accomplir la mission qui vous sera confiées !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

15bis Route de Soulac CPIE

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A treasure hunt through the Marais du Conseiller allows families to wander and discover the secrets of the marsh. Various tests await you to discover the clues that will enable you to complete the mission you’ve been given!

Una búsqueda del tesoro por las marismas de Le Conseiller permite a las familias deambular y descubrir los secretos de las marismas. Te esperan varias pruebas para intentar descubrir las pistas que te permitirán completar la misión que se te ha encomendado

Eine Schnitzeljagd durch den Sumpf des Conseiller ermöglicht es Familien, spazieren zu gehen und die Geheimnisse des Sumpfes zu entdecken. Verschiedene Aufgaben erwarten Sie, um die Hinweise zu entdecken, die Ihnen helfen, die Mission zu erfüllen, die Ihnen anvertraut wird!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Médoc Atlantique