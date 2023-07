A la découverte des oiseaux des marais en famille – Réservation obligatoire 15bis Route de Soulac Le Verdon-sur-Mer, 12 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Autour d’une balade dans les Marais du Conseiller, nous essayerons d’observer l’avifaune présente. Equipés de jumelles nous observerons plusieurs espèces d’oiseaux et essayerons de comprendre leur mode de vie. Cette sortie familiale sera l’occasion de mieux connaitre la nature qui nous entoure et d’apprendre à la respecter..

15bis Route de Soulac CPIE Médoc

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During a walk in the Marais du Conseiller, we’ll try to observe the avifauna present. Equipped with binoculars, we’ll observe several species of birds and try to understand their way of life. This family outing will be an opportunity for us to get to know the natural world around us and learn to respect it.

Durante un paseo por el Marais du Conseiller, intentaremos observar la avifauna presente. Equipados con prismáticos, observaremos varias especies de aves e intentaremos comprender su modo de vida. Esta excursión en familia será una oportunidad para aprender más sobre el mundo natural que nos rodea y cómo respetarlo.

Bei einem Spaziergang durch die Marais du Conseiller werden wir versuchen, die dort lebende Vogelwelt zu beobachten. Mit einem Fernglas ausgerüstet werden wir verschiedene Vogelarten beobachten und versuchen, ihre Lebensweise zu verstehen. Dieser Familienausflug bietet die Gelegenheit, die Natur, die uns umgibt, besser kennenzulernen und zu lernen, sie zu respektieren.

