Atelier parents/enfants « Ma petite Maison » 15B Rue Dumont d’Urville Caen, 11 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

✂️ Atelier parent-enfant, en duo, à partir de 5 ans avec Caroline Flamant (Les Radicelles Infimes)

En lien avec l’exposition , venez illustrer votre petite maison idéale, en papier, de toutes les couleurs ! (Collages de papiers découpés et graphismes)

Durée : 1h.

Gratuit (adhésion obligatoire pour les adultes : 5€)

Réservations : https://www.helloasso.com/…/evenements/courants-d-air-2023.

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 11:00:00. .

15B Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



?? Parent-child duo workshop, ages 5 and up, with Caroline Flamant (Les Radicelles Infimes)

? In connection with the exhibition ??? ??????? ???????, come and illustrate your ideal little house, made of paper, in every color! (Paper-cut collages and graphics)

Duration: 1 hour.

Free (membership required for adults: 5?)

Reservations: https://www.helloasso.com/…/evenements/courants-d-air-2023

?? Taller dúo padres-hijos, a partir de 5 años, con Caroline Flamant (Les Radicelles Infimes)

? Con motivo de la exposición ??????? ???????, ven a ilustrar tu casita ideal, de papel, ¡de todos los colores! (Recortables y gráficos de papel)

Duración: 1 hora.

Gratuito (inscripción obligatoria para adultos: 5?)

Reservas: https://www.helloasso.com/…/evenements/courants-d-air-2023

?? Eltern-Kind-Workshop, zu zweit, ab 5 Jahren mit Caroline Flamant (Les Radicelles Infimes)

? In Verbindung mit der Ausstellung ??? ??????? ???????, illustrieren Sie Ihr ideales kleines Haus aus Papier in allen Farben! (Collagen aus Papierschnitten und Grafiken)

Dauer: 1 Stunde.

Kostenlos (obligatorische Mitgliedschaft für Erwachsene: 5?)

Reservierungen: https://www.helloasso.com/…/evenements/courants-d-air-2023

