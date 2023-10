Atelier parents/enfants « À tâtons… » 15B Rue Dumont d’Urville Caen, 11 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

A tâtons… Comment découvrir un livre sans le voir ?

Venez tenter une expérience ludique et collective.

Laissez vos mains explorer des images en tissus pour reconstituer l’histoire sans la voir.

Marion Danlos et Lorraine Ollagnier, bidouilleuses textile et raconteuses, ont adapté un album jeunesse pour une lecture originale et mystérieuse.

Lecture tactile participative – Durée 30 mn – à partir de 7/8 ans – Pour 7 binômes adulte/enfant..

2023-11-11 11:00:00 fin : 2023-11-11 12:00:00. .

15B Rue Dumont d’Urville Les Ateliers Intermédiaires

Caen 14000 Calvados Normandie



Feeling your way… How do you discover a book without seeing it?

Come and try a fun, collective experiment.

Let your hands explore fabric images to reconstruct the story without seeing it.

Marion Danlos and Lorraine Ollagnier, textile designers and storytellers, have adapted a children’s book for an original and mysterious reading experience.

Participatory tactile reading – Duration 30 mn – from 7/8 years – For 7 adult/child pairs.

A tientas… ¿Cómo descubrir un libro sin verlo?

Ven a probar un divertido experimento colectivo.

Deje que sus manos exploren las imágenes de la tela para reconstruir la historia sin verla.

Marion Danlos y Lorraine Ollagnier, diseñadoras textiles y narradoras, han adaptado un libro infantil para una experiencia de lectura original y misteriosa.

Lectura táctil participativa – Duración 30 min – a partir de 7/8 años – Para 7 parejas adulto/niño.

Auf der Stelle tasten … Wie entdeckt man ein Buch, ohne es zu sehen?

Versuchen Sie es mit einem spielerischen und kollektiven Experiment.

Lassen Sie Ihre Hände Stoffbilder erkunden, um die Geschichte zu rekonstruieren, ohne sie zu sehen.

Marion Danlos und Lorraine Ollagnier, Textilbastlerinnen und Geschichtenerzählerinnen, haben ein Kinderbuch für eine originelle und geheimnisvolle Lesung adaptiert.

Partizipative taktile Lesung – Dauer 30 Min. – Ab 7/8 Jahren – Für 7 Paarungen aus Erwachsenen und Kindern.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité