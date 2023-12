Rencontre d’auteures 15B Rue de la Poste Assat, 6 mars 2024, Assat.

Assat Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de l’itinérance littéraire de la maison d’édition « La Manufacture de livres » en Béarn du 5 au 9 mars, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un échange entre Anne Bourrel et Séverine Chevalier autour des personnages féminins de leurs livres « Le dernier invité » et « Jeanne et le crocodile ».

Les clubs lectures d’Assat et de Bordes se sont réunis à plusieurs reprises pour des échanges autour des livres des auteurs et coanimeront les rencontres littéraires..

15B Rue de la Poste Bibliothèque

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay