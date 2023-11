Troc de livres 15A Route de la Faiencerie Le Poët-Laval, 29 décembre 2023, Le Poët-Laval.

Le Poët-Laval,Drôme

Troisième soirées « troc de livres » .

Chacun.e, trouve sur place, ou apporte 1 ou 2 livres et repart avec 1 ou 2 livres conseillés par le groupe.

Pensez à vous vêtir chaudement..

2023-12-29 17:30:00 fin : 2023-12-29 19:00:00. .

15A Route de la Faiencerie Le Tri-Porteur

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Third « book swap » evening.

Everyone finds or brings 1 or 2 books and leaves with 1 or 2 books recommended by the group.

Remember to dress warmly.

Tercera noche de « intercambio de libros ».

Cada uno encuentra o trae 1 ó 2 libros y se va con 1 ó 2 libros recomendados por el grupo.

Recuerde abrigarse bien.

Dritter Abend « Büchertausch ».

Jede/r findet vor Ort 1 oder 2 Bücher oder bringt sie mit und geht mit 1 oder 2 von der Gruppe empfohlenen Büchern nach Hause.

Denken Sie daran, sich warm anzuziehen.

