Cours d'art floral – D'une Fleur à L'autre

Trouville-sur-Mer,Calvados

D’une Fleur à L’autre, fleuriste à Trouville-sur-Mer, propose des cours d’art floral pour les enfants et les adultes !

> MERCREDI 3 OCTOBRE

14 h 30. Thème à définir. Durée 2 h.

> MARDI 7 NOVEMBRE

14 h 30. Thème à définir. Durée 2 h.

> MARDI 5 DÉCEMBRE

14 h 30. Thème à définir. Durée 2 h.

Ateliers pour adulte. Tarif : 30€..

2023-10-03 14:30:00

159 Rue du Général de Gaulle D’une Fleur à L’autre

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



D?une Fleur à L?autre, florist in Trouville-sur-Mer, offers floral art classes for children and adults!

Discover the program below:

Tuesday March 7, 2023 ? 2pm

Theme: Grandmother’s Day

Adult ? 30? per person

Duration 2 hours

Tuesday, April 4, 2023 – 2pm

Theme: Easter

Adult ? 30? per person

Duration: 2 hours

Tuesday, April 25, 2023 – 2pm

Theme : Easter

Children from 6 years old ? 22? per child

Duration 2h30

Tuesday, May 2, 2023 ? 2pm

Theme : Lily of the valley

Adult ? 30? per person

Duration : 2 hours

Tuesday June 6, 2023 ? 2pm

Theme : Mother’s Day

Adult ? 30? per person

Duration 2 hours

Tuesday, July 4, 2023 ? 2pm

Theme : National Day – July 14th

Adult ? 30? per person

Duration 2 hours

Tuesday, July 11, 2023 ? 2pm

Theme : Summer

Children from 6 years old ? 22? per child

Duration 2h30

Tuesday August 2, 2023 ? 2pm

Theme : It’s summer

Adult ? 30? per person

Duration : 2 hours

Tuesday August 8, 2023 ? 2pm

Theme : It’s back to school

Children from 6 years old ? 22? per child

Duration 2h30

D’une Fleur à L’autre, floristería de Trouville-sur-Mer, ofrece clases de arte floral para niños y adultos

> MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE

14 h 30. Tema a tratar. Duración: 2 horas.

> MARTES 7 DE NOVIEMBRE

14 h 30. Tema para terminar. Duración 2 h.

> MARTES 5 DICIEMBRE

14 h 30. Tema para terminar. Duración 2 h.

Talleres para adultos. Precio: 30 euros.

D?une Fleur à L?autre, eine Floristin in Trouville-sur-Mer, bietet Kurse in Blumenkunst für Kinder und Erwachsene an!

> MITTWOCH, 3. OKTOBER

14 h 30. The?me a? de?fin. Dauer: 2 Stunden.

> DIENSTAG, 7. NOVEMBER

14 h 30. Theme a? finish. Dauer: 2 Stunden.

> DIENSTAG, 5. DEZEMBER

14 h 30. Theme a? finish. Dauer: 2 Stunden.

Workshops für Erwachsene. Preis: 30?

