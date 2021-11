1’59 – Garden of Body Centre Cuturel Coréen, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 20h à 21h30

Le samedi 6 novembre 2021

de 16h à 17h30

Le samedi 6 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

50 mini-créations, sur une idée de Eun Me Ahn

Vendredi 5 novembre à 20h, samedi 6 novembre à 16h et 19h

Organisation : Eun Me Ahn Company et Centre Culturel Coréen

En collaboration avec DaPoPa et micadanses

Partant de l’idée que la création artistique, qu’elle soit individuelle ou collective, est un puissant vecteur de l’expression de soi, la chorégraphe coréenne Eun Me Ahn affirme que chacun peut prétendre à cet espace d’expression et de vie, que ce soit de manière professionnelle ou non. Reste que pour parvenir à son terme, la création a besoin de s’adresser à un public. C’est une rencontre, parfois un don, pas toujours facile à accueillir. Néanmoins, cet instant est sans nul doute le moment d’échange le plus important d’une vie, à la fois le plus difficile et le plus jubilatoire.

C’est ce moment intense que Eun Me Ahn propose de faire naître et d’accompagner. La chorégraphe a ainsi donné l’occasion – par le biais d’ateliers estivaux – à 50 amateurs de créer et de jouer, seuls ou à plusieurs, une pièce artistique d’une durée d’1 minute et 59 secondes, ce qui correspond au temps moyen d’attention passé sur une plateforme vidéo Internet avant de zapper.

Tel un jardin exubérant, ce spectacle, composé d’une cinquantaine de saynètes, fait la part belle à l’expression créatrice des corps et invite le public à une réflexion sur l’état de nos sociétés contemporaines.

En outre, des projections vidéos présentant quelques extraits des précédents spectacles de Eun Me Ahn prolongeront cette expérience dansante, et seront visibles du 10 au 12 novembre dans l’auditorium du Centre Culturel.

Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

Réservation fortement recommandée

Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire et d’une pièce d’identité à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire.

Centre Cuturel Coréen 20 rue La Boétie Paris 75008

Centre Cuturel Coréen 20 rue La Boétie Paris 75008



Date complète :

