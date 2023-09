CONFÉRENCE – LES ARTS 57 SUR VINCENT VAN GOGH 158 rue du Général de Gaulle Longeville-lès-Metz, 28 septembre 2023, Longeville-lès-Metz.

Longeville-lès-Metz,Moselle

Rencontre organisée sur le thème Vincent Van Gogh. Elle sera animée par Catherine Bourdieu, maitresse de conférences en Histoire de l’Art à l’Université de Lorraine.

Inscriptions téléphone au 03 87 32 05 03. Tout public

Jeudi 2023-09-28 20:00:00 fin : 2023-09-28 . 5 EUR.

158 rue du Général de Gaulle TEMPLE

Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est



Meeting organized on the theme of Vincent Van Gogh. It will be hosted by Catherine Bourdieu, lecturer in Art History at the University of Lorraine.

Registration by telephone on 03 87 32 05 03

Encuentro organizado en torno al tema de Vincent Van Gogh. Estará presidido por Catherine Bourdieu, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Lorena.

Inscripciones por teléfono en el 03 87 32 05 03

Organisiertes Treffen zum Thema Vincent Van Gogh. Sie wird von Catherine Bourdieu, Dozentin für Kunstgeschichte an der Universität Lothringen, geleitet.

Anmeldungen telefonisch unter 03 87 32 05 03

Mise à jour le 2023-09-22 par AGENCE INSPIRE METZ