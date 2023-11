Halloween avec Cani’Sciences 1570 Route de Cremps Laburgade, 28 octobre 2023, Laburgade.

Laburgade,Lot

venez fêter halloween avec Cani’Sciences le 28 octobre à Laburgade.

Uniquement sur réservation à canisciences@gmail.com / 07.77.39.54.84 / 06.38.91.15.84

(Gratuit pour les parents )

Première séance pour les 3 à 6 ans de 9h30 à 12h30 puis seconde séance pour les 8 à 14 ans de 15h30 à 19h..

2023-10-28 15:30:00 fin : 2023-10-28 12:30:00. 30 EUR.

1570 Route de Cremps Cani’Sciences

Laburgade 46230 Lot Occitanie



come and celebrate Halloween with Cani’Sciences on October 28 at Laburgade.

Reservations only at canisciences@gmail.com / 07.77.39.54.84 / 06.38.91.15.84

(Free for parents)

First session for 3 to 6 year-olds from 9.30am to 12.30pm, then second session for 8 to 14 year-olds from 3.30pm to 7pm.

ven a celebrar Halloween con Cani’Sciences el 28 de octubre en Laburgade.

Reservas únicamente en canisciences@gmail.com / 07.77.39.54.84 / 06.38.91.15.84

(Gratuito para los padres)

Primera sesión para niños de 3 a 6 años, de 9.30 a 12.30 h, y segunda sesión para niños de 8 a 14 años, de 15.30 a 19 h.

feiern Sie Halloween mit Cani’Sciences am 28. Oktober in Laburgade.

Nur mit Reservierung unter canisciences@gmail.com / 07.77.39.54.84 / 06.38.91.15.84

(Kostenlos für die Eltern )

Erste Sitzung für 3- bis 6-Jährige von 9:30 bis 12:30 Uhr, dann zweite Sitzung für 8- bis 14-Jährige von 15:30 bis 19:00 Uhr.

