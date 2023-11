Portes ouvertes du Jurançon 157 Chemin Lasbistes Bassaut Saint-Faust, 10 décembre 2023, Saint-Faust.

Saint-Faust,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de « la route des vins », le domaine Burgué Seré vous accueille pour une journée d’animations:

– dégustation et vente

– tombola

– marché d’artisans et producteurs

tout au long de la journée tapas et frites, sandwich, et huitres .

Petit déjeuner campagnard offert de 10h à 11h !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

157 Chemin Lasbistes Bassaut

Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of « la route des vins », the Burgué Seré estate welcomes you for a day of entertainment:

– wine tasting and sale

– tombola

– craftsmen’s and producers’ market

tapas and French fries, sandwiches and oysters all day long.

Free country breakfast from 10am to 11am!

En el marco de la « ruta del vino », Burgué Seré le da la bienvenida a una jornada de eventos:

– degustación y venta de vinos

– tómbola

– mercado de artesanos y productores

tapas y patatas fritas, bocadillos y ostras durante todo el día.

Desayuno campestre gratuito de 10.00 a 11.00 h

Im Rahmen der « Weinstraße » empfängt Sie das Weingut Burgué Seré zu einem Tag voller Veranstaltungen:

– weinprobe und Verkauf

– tombola

– handwerker- und Erzeugermarkt

den ganzen Tag über gibt es Tapas und Pommes frites, Sandwiches und Austern.

Kostenloses Bauernfrühstück von 10:00 bis 11:00 Uhr!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Pau